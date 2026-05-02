Sakarya'da karaya oturan geminin kurtarılması için gözler hava durumunda
Karasu ilçesi açıklarında etkili olan fırtına nedeniyle kontrolü kaybedilen ve sürüklendikten sonra karaya oturan geminin bulunduğu yerden kurtarılması için hava şartlarının elverişli hale gelmesi bekleniyor.
Karasu açıklarında etkili olan kuvvetli fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.
Kamerun bandıralı, 82 metre uzunluğundaki gübre yüklü gemi, sürüklenerek halk plajı kıyılarında karaya oturdu.
8 MÜRETTEBAT İÇİN 6.5 SAATLİK KURTARMA OPERASYONU
Olayın ardından bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gemide mahsur kalan 8 kişilik mürettebat, zorlu hava koşullarına rağmen çelik halatlar yardımıyla kıyıya çıkarıldı.
Kurtarılan 7’si Azerbaycanlı, 1’i Türk mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu, hastanedeki kontrollerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.
HAVA ŞARTLARI DÜZELİNCE ÇALIŞMALAR BAŞLAYACAK
Yetkililer, bölgede etkisini sürdüren şiddetli rüzgar nedeniyle geminin kurtarılması için çalışmaların geçici olarak ertelendiğini belirtti. Hava şartlarının normale dönmesiyle birlikte özel ekiplerin dalış yaparak geminin yüzerlik durumunu inceleyeceği, ardından uygun yöntemle kurtarma operasyonunun başlatılacağı ifade edildi.