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'Bond'u öldüremezsin' denince yönetmenlikten vazgeçti

Danny Boyle, yapımcıların James Bond karakterini öldürmesine izin vermemesi nedeniyle, 25'incisi çekilecek James Bond filmini yönetmekten vazgeçti.

Haber Merkezi | 06.03.2019 - 06:08..
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İddiaya göre 62 yaşındaki yönetmen, 25’inci filmde, 007 kod adlı gizli ajan James Bond karakterini, Bond kızı Lea Seydoux’nun kollarında öldürmeyi planlıyordu.

'Bond'u öldüremezsin' denince yönetmenlikten vazgeçti

YENİ BİR BOND KARAKTERİ DÜŞÜNDÜ

Boyle’un, yeni filmde 007’nin hayatına son vererek, seyirciyi yeni bir Bond karakteriyle tanıştırmanın adımını atmak istediği iddia edildi.

YAPIMCIYI ETKİLEYEMEDİ

Bond filmi yapımcısı Barbara Broccoli’nin ise yönetmenin bu fikrinden etkilenmediği ve karşı çıktığı öne sürüldü.

'Bond'u öldüremezsin' denince yönetmenlikten vazgeçti

Yönetmen Danny Boyle

FUKUNAGA YÖNETMEN KOLTUĞUNDA

2020’de vizyona girmesi beklenen filmi, Danny Boyle’un yerine True Detective filminin yönetmeni Cary Fukunaga yönetecek.

Filmde James Bond’u canlandıracak Daniel Craig’in yanı sıra Naomie Harris ve Ralph Feinnes de rol alacak.

'Bond'u öldüremezsin' denince yönetmenlikten vazgeçti

True Detective'in yönetmeni Cary Fukunaga

AK SAÇLI JAMES BOND

İddiaya göre 51 yaşındaki aktör Daniel Craig, son kez rol alacağı James Bond filminde beyaz saçlı olacak. Bu, Craig’in aynı rolü beşinci kez üstlendiği film olma özelliği taşıyor.

'Bond'u öldüremezsin' denince yönetmenlikten vazgeçti

RAMİ MALEK "KÖTÜ ADAM" OLABİLİR

Bohemian Rhapsody filmindeki performansıyla bu yıl, Oscar’da En İyi Erkek Oyuncu seçilen Rami Malek’in de filmde kötü karakteri canlandırma ihtimali var.

'Bond'u öldüremezsin' denince yönetmenlikten vazgeçti

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