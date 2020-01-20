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Boris gözünü Afrika'ya dikti

İngiltere başkent Londra'da, İngiltere-Afrika Yatırım Zirvesi gerçekleştirdi. Zirve sayesinde, milyarlarca sterlinlik yeni anlaşmaların imzalanması öngörülüyor.

AA | 20.01.2020 - 17:41..
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İngiltere'de seçimlerden zaferle çıkan Başbakan Boris Johnson, Brexit tasarısının da kabul edilmesinin ardından, ticaret için gözünü Afrika'ya çevirdi.

Başkent Londra'da, 21 Afrika ülkesinin katılımıyla İngiltere-Afrika Yatırım Zirvesi gerçekleştiriyor.

İNGİLİZ ŞİRKETLERLE AFRİKALI LİDERLERİ BİR ARAYA GETİRDİ

Başbakan Boris Johnson'ın ev sahipliğindeki zirve, 21 Afrika ülkesi ile İngiliz ve Afrika şirketlerini bir araya getiriyor.

Zirveye aralarında Gana, Kenya, Mısır, Nijerya ve Ruanda'nın da bulunduğu 16 Afrika ülkesi liderinin yanı sıra büyük İngiliz şirketlerinin üst düzey yöneticileri (CEO) katılıyor.

İngiltere'deki işletmeler için Afrika'da yeni fırsatlar sunması beklenen zirvede, milyarlarca sterlinlik yeni anlaşmaların imzalanması öngörülüyor.

"TERCİH EDİLEN YATIRIM ORTAĞI"

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Başbakan Johnson, Afrika'yı "tercih edilen yatırım ortağı" olarak tanımladı.

Johnson, İngiltere'nin kıtanın sürdürülebilir büyüme talebini karşılayabilecek teknoloji, altyapı ve finans alanında benzersiz uzmanlığa sahip olduğunu savundu.

PETROL VE GAZ İÇİN YARDIM EDİLECEK

İngiliz hükümetinin artık ülke dışındaki kömür madenciliği veya kömür santrallerine doğrudan destek sağlamayacağını duyuran Johnson, İngiltere'nin bunun yerine ülkelerin en temiz şekilde petrol ve gaz çıkarıp kullanmasına yardımcı olmaya, güneş, rüzgar ve hidroelektrik santrallerine yatırım yapılmasını teşvik etmeye odaklanacağını söyledi.

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