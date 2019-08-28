Boris Johnson, parlamentoyu askıya almayı başardı

İngiltere'de yeni yasama dönemi başlamadan önce Parlamento kısa süreliğine askıya alınır. Bu, Başbakan'ın tavsiyesiyle Kraliçe tarafından yapılır.

Sabah saatlerinde Boris Johnson, 2. Elizabeth'ten, eylül ayında tatilden dönerek çalışmaya başlaması planlanan Parlamento'yu askıya almasını talep etmişti.

KRALİÇE BORİS'İ REDDETMEDİ

Kraliçe talebi onayladı, Parlamento'nun 9 ile 12 Eylül arasında bir tarihte askıya alınmasına ve 14 Ekim'de tekrar çalışmaya başlamasına karar verdi.

BREXİT'E 2 AY KALA PARLAMENTO KAPANDI

Böylece milletvekillerinin 31 Ekim'deki Brexit öncesinde İngiltere'nin AB'den bir anlaşma olmadan ayrılmasını engelleyecek adımlar atması için önlerinde çok az zaman olacak.

İNGİLTERE'DE TARTIŞMA YARATTI

Öte yandan Parlamento'yu askıya alma fikri İngiltere'de tartışma yaratıyor. Bu fikri eleştirenler vekillerin Brexit sürecindeki demokratik rollerini oynamasının engelleneceğini söylüyor. Guardian'a konuşan uzmanlar, bunun 1945'ten bu yana en uzun askıya alma dönemi olacağını söyledi.