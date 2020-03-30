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Boris'in kaçan danışmanı da koronaya yakalandı

Boris Johnson koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamasıyla, koşarak kaçan başdanışmanı Dominic Cummings'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı

Haber Merkezi |
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Boris'in kaçan danışmanı da koronaya yakalandı

İngiltere, geçen hafta tahtın varisi Galler Prensi Charles ile Başbakan Boris Johnson'ın korona haberleriyle sarsılmıştı.

Boris Johnson, koronaya yakalandığını sosyal medya hesabı üzerinden bir video yayınlayarak duyurmuştu.

Açıklamanın yapıldığı sırada  Boris Johnson'ın başdanışmanı Dominic Cumming, Johnson’ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyduktan sonra kaçışı kameralara yansımıştı.

Boris'in kaçan danışmanı da koronaya yakalandı

O DA KORONAYA YAKALANDI

Boris'in koşarak kaçan başdanışmanı Dominic Cummings'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı.

Korona sonrası Boris Johnson'ın danışmanın kaçışı İZLE

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