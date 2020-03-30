İngiltere'de iki Müslüman doktor için cenaze namazı

1 Vefatının 64.’üncü yıl dönümünde Mithat Cemal Kuntay ve Üç İstanbul Kitap Ayracı olarak, Mithat Cemal Kuntay’ı tek romanı ve en önemli eseri Üç İstanbul ile anıyoruz…

2 Portekiz'de 14 yaşındaki çocuk koronavirüsten öldü Çocuğun sedef hastalığı dışında herhangi bir sağlık probleminin olmadığı aktarıldı.

3 Boris'in kaçan danışmanı da koronaya yakalandı Boris Johnson koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamasıyla, koşarak kaçan başdanışmanı Dominic Cummings'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı

4 Antalya'da denize giren Rus, oteline gönderildi Virüs önlemleri kapsamında yasak olmasına karşın Konyaaltı Sahili'nde denize giren Rus turist, polis tarafından sudan çıkartıldı.

5 Duruşmalar, 30 Nisan'a kadar ertelendi Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Mağduriyeti, şikayeti olan vatandaşlarımız için adaletin kapısı kapatılmamıştır." dedi.

6 İspanya'da son 24 saatte 812 kişi hayatını kaybetti İspanya'da koronavirüs salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 812 artarak 7 bin 340'a çıktı