Borsa İstanbul'da tarihi rekor: BIST 100 endeksi 15.000'i aştı

ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı geriliminin anlaşmayla sonuçlanacağına dair inanç, yatırımcıların risk iştahını artırdı ve borsada alıcılı seyre girilmesine neden oldu.

Nisan ayını rekorlarla taçlandıran Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, mayıs ayında da rekor tazelemeye devam ediyor.

Güçlü gelen şirket bilançoları da teknoloji hisseleriyle desteklenen piyasalara ilave bir ivme kazandırdı.

Bankacılık hisselerinden gelen tepki alımları da borsadaki yükselişte etkili oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,25 yükselişle 14.677,26 puana çıkarak rekor seviyeden başlamıştı.

BIST 100, 15.021,82 PUANA ÇIKTI

BIST 100 endeksi bugün önceki kapanışa göre yüzde 3,6 yükselişle 15.021,82 puana çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Endeks daha sonra 14.970 puanın üzerinde dengelendi.

ABD-İRAN'IN HÜRBÜZ BOĞAZI'NDA ANLAŞTIĞI HABERLERİ YATIRIMCIYI HAREKETE GEÇİRDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine yönelik yardım girişimi olarak nitelendirilen Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulmasına yönelik kararının ardından İran ile nihai bir anlaşmaya varılması yönünde büyük ilerleme kaydedildiğini bildirmesi, piyasalarda risk iştahını canlandırdı.

EN FAZLA SPOR ENDEKSİ KAZANDIRDI

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 5,1'le spor oldu. Spor endeksini yüzde 4,6'yla bankacılık endeksi takip etti. İki haftadır düşüş eğiliminde olan bankacılık endeksinde bu hafta yükseliş eğilimi olması dikkati çekiyor.

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada güven veren duruşu, yabancı yatırımcıların Türk lirası varlıklara talebini artırırken, ülkenin borçlanma maliyetleri de geriledi.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), geçen ayı 249 baz puandan tamamlamasının ardından bu ay 244 baz puan seviyelerine indi.

Yurt dışında yerleşik kişiler geçen ay toplam 365 milyon dolarlık tahvil, 1 milyar 120 milyon dolarlık ise hisse senedi alımı gerçekleştirdi. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 43 milyar 911,6 milyon dolar, DİBS stoku 15 milyar 443,9 milyon dolar olarak kaydedildi.

Türkiye'de savunma teknolojisinin gelişimi ve dönüşümünde öncü rol oynamayı sürdüren ASELSAN'ın hisseleri de yüzde 4,5'in üzerinde yükselirken şirketin piyasa değeri 2 trilyon liranın üzerinde seyrediyor.