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Borsa Hersek şehitlerini andı

İslam Birliği tarafından Ramazan Bayramı'nın ikinci günü olarak ilan edilen "Şehitler Günü" kapsamında Saraybosna'da eller semaya yükseldi.

AA | 05.06.2019 - 14:51..
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Bosna Hersek'te 1 Mart 1992'den 14 Aralık 1995'e kadar süren savaşın şehitleri unutulmadı.

İslam Birliği tarafından Ramazan Bayramı'nın ikinci günü olarak ilan edilen "Şehitler Günü" kapsamında, Saraybosna'daki Kovaçi Şehit Mezarlığı'nda bağımsız Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç ve tüm şehitler için dua edildi.

ŞEHİTLİKTE TÖREN

Şehitlikteki törene Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Sefik Dzaferovic ve İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic'in yanı sıra çok sayıda şehit yakını katıldı. Dzaferovic, burada yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'in var olmasında şehitlerin önemli rol oynadığına işaret ederek, "Onların bize miras bıraktığı demokratik Bosna Hersek için sonsuza kadar mücadele etmeyi sürdüreceğiz." dedi.

Borsa Hersek şehitlerini andı

"ONLARI UNUTMAYACAĞIZ"

Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri Başimamı Nesib Hadzic de Bosna Hersek'te yaşanan savaşın unutulmaması gerektiğini belirterek, "Buradaki şehit mezarlığında şehitlerimizi her zaman anacağımız ve onları unutmayacağımız mesajını vermek isterim." diye konuştu.

Borsa Hersek şehitlerini andı

KARDEŞİ ŞEHİT DÜŞTÜ

Şehit yakını Seco Tarajiha, kardeşinin 1992'de şehit olduğunu ifade ederek, her bayramda başta kardeşi olmak üzere tüm şehitler için dua ettiğini söyledi.

Borsa Hersek şehitlerini andı

ÜLKE GENELİNDE TÖRENLER

"Şehitler Günü" kapsamında, Saraybosna'daki Gençlik Ağı tarafından Savaşta Öldürülen Çocuklar Anıtı'ndan şehit mezarlığına yürüyüş düzenlenirken, ülke genelinde de törenler yapıldı.

Borsa Hersek şehitlerini andı

BOSNA SAVAŞI

Bosna Hersek'te 1 Mart 1992'den 14 Aralık 1995'e kadar sürmüş olan savaşta 100 bin ile 110 bin arasında kişi hayatını kaybetmiş, 2 milyon kadar insan da yerini yurdunu terk etmek zorunda kalmıştı.

Borsa Hersek şehitlerini andı

Borsa Hersek şehitlerini andı

Borsa Hersek şehitlerini andı

Borsa Hersek şehitlerini andı

Borsa Hersek şehitlerini andı

Borsa Hersek şehitlerini andı

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