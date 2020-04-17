Borsa İstanbul'da yüzde 2'nin üzerinde yükseliş

Borsa İstanbul güne yüzde 2'nin üzerinde yükselişle başladı.
DÜN KAPANIŞTA YÜZDE 0,41, BU SABAH AÇILIŞTA YÜZDE 2,12 YÜKSELİŞ
Yurt içinde dün küresel piyasalardaki alış ağırlıklı seyre paralel Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,41 değer kazancıyla 96.249,09 puandan tamamlarken, bugün BIST 100 endeksi, açılışta 2.038,07 puan ve yüzde 2,12 yükselişle 98.287,16 puana çıktı.
BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSİ YÜKSELDİ
Bankacılık endeksi yüzde 3,10 ve holding endeksi yüzde 2,35 yükseliş kaydetti.
ULAŞTIRMA KAZANDIRDI, SPOR KAYBETTİRDİ
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,76'yla ulaştırma, tek kaybettiren ise yüzde 1,71'le spor oldu.