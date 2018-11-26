Boşanma sonrası Şeyma Subaşı soluğu Bebek'te aldı

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, geçtiğimiz yıl eylül ayında Fransa'nın sahil kasabası St. Tropez'de dillere destan bir düğünle dünyaevine girmişlerdi.

Çift, 14 aylık evliliklerini bugün Silivri Adliyesi'nde sonlandırdı. Adliyeye birlikte gelen Ilıcalı-Subaşı'nın mahkemesi 8 dakikada görüldü.

"KÜÇÜK BİR AİLEYDİK OLMADI YÜRÜTEMEDİK"

Mahkeme çıkışı Acun Ilıcalı, “Her evlilikte boşanma da var. Biz de Şeyma ile evliliğimizi kurtarmak için açıkçası birkaç kere denedik konuştuk kurtaramadık. İkimiz de üzgünüz. Buna insani yönden bakmanızı istiyorum. Denedik olmadı… Sonuçta ikimiz için de hayırlısı böyle. Popülerliğimizden kaynaklanan çirkin dedikodular olabilir. Sonuçta biz de kendi aramızda küçük bir aileydik olmadı yürütemedik. İddiaların hepsi çirkin. Severek evlendik yürütemedik, saygı ile ayrıldık” ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı'dan boşanma sonrası açıklama VİDEO





KAFESİNDEN İYİYİM FOTOĞRAFLARI PAYLAŞTI

Sabah saatlerinden beri magazin kulislerinde konuşulan boşanma olayı ile ilgili Subaşı bir açıklamada bulunmadı.

Güne Instagram hesabından neşeli haliyle fotoğraf paylaşan Subaşı, mahkeme çıkışı ise Ilıcalı'yla birlikte ortak işlettiği kafesine gidip fotoğraf ve video paylaştı.



