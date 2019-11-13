Bosna Hersek'te Osmanlı mezarları gün yüzüne çıkıyor

Osmanlı dönemine ait birçok esere ev sahipliği yapan Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da şehir merkezinde bulunan ve bugün "Büyük Park" olarak anılan tarihi mezarlık, bakımsızlık ve ilgisizlik nedeniyle oldukça kötü bir durumda.

Yeniçeri ağalarından paşalara kadar birçok önemli ismin kabirlerinin bulunduğu mezarlık, bugün insanların gezip dolaştığı, kiminin içki içip kiminin hayvanlarını dolaştırdığı bir park olarak kullanılıyor.

16. yüzyılda yaşamış Muslihudin Çekrekçi tarafından vakfedilen mezarlık arazisi, yakınlarda bulunan aynı döneme ait "Kemal Bey" ve "Şehitlik" isimli mezarlıkları da kapsıyordu.

PARKA DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞTÜ

Yüzlerce mezarın bulunduğu bu büyük kabristan, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu döneminde parka dönüştürülerek mezarlara ve mezar taşlarına dikkat edilmeksizin üzerine yollar inşa edildi ve ağaçlar dikildi.

Zaman içinde birçok mezar taşı kırılıp yok olurken çok sayıda da mezar da tamamen kayboldu. Zaman zaman parkta yapılan düzenlemeler sırasında yeni mezar taşlarına ulaşılırken bu büyük Osmanlı mezarlığı içinde detaylı bir arkeolojik kazı yapılması durumunda döneme ait birçok yeni bilgiye de ulaşılabileceği ifade ediliyor.

ARKEOLOJİK ÇALIŞMALARLA MEZARLARA ULAŞILACAK

Bu tarihi mezarlık içinde ayrıca son Bosna savaşı sırasında hayatlarını kaybetmiş bazı şehitlerin mezarları ile Saraybosna kuşatması sırasında öldürülmüş çocuklar anısına yaptırılmış bir anıt da bulunuyor. Öldürülen çocuklar için dikilen anıtın inşası sırasında toprağın bir metre altında 27 mezar taşına ulaşılması, yapılacak arkeolojik bir kazı ile burada daha birçok mezara ulaşılabileceğini gösteriyor.