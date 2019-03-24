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Boyacıyla sokak kedisinin dostluğu görülmeye değer

Düzce Belediyesi önünde yıllardır ayakkabı boyacılığı yapan Erol Can, yanından ayrılmayan sokak kedisiyle adeta abi kardeş gibi.

İHA | 24.03.2019 - 14:34..
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Düzce’de, ayakkabı boyacısı Erol Can, 2 aylık dostu için sandığında oynamayı seviyor diye ip taşıyor.

HER GÜN KEDİYLE OYUN OYNAYIP, BESLİYOR

Düzce Belediyesi önünde yıllardır ayakkabı boyacılığı yapan Erol Can isimli vatandaş, müşterisinin olmadığı zamanlarda arkadaş olarak edindiği sokak kedisiyle oyunlar oynuyor. Eline aldığı ayakkabı bağcığını göstererek kediyi kendisine çeken Erol Can’ın salladığı ipe gelen kedi, bağcık ile oyunlar oynayarak adeta dostuna şakalar yapıyor.

Boyacıyla sokak kedisinin dostluğu görülmeye değer

ONUN İÇİN AYAKKABI BAĞCIĞI TAŞIYOR

Bu tabloyu gören çevre esnafı ve vatandaşlar, boyacı ile sokak kedisinin dostluğunu kıskanırken, Ayakkabı boyacısı Erol Can, kedi ile 2 ay önce dostluklarının başladığı ve sandığında onun için ayakkabı bağcığını taşıdığını söyledi. Bağcığı yakalamaya çalışan sokak kedisi ise halinden memnun bağcıkla oynayarak sevgisini, gösteriyor.

Boyacıyla sokak kedisinin dostluğu görülmeye değer

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