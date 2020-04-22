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Brent petrolün varil fiyatı 21 yılın en düşüğüne indi

Petrol stoklarında kapasite yetersizliği nedeniyle fiyatlar üzerinde baskı oluşurken, brent petrolün varili 16 dolar seviyesini gördü.

AA |
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Brent petrolün varil fiyatı 21 yılın en düşüğüne indi

Son dönemde petrol fiyatlarındaki düşüş devam ediyor.

Brent petrolün varili dünya genelinde koronavirüs nedeniyle devam eden düşük talep ve arz fazlasındaki artışla uluslararası piyasalarda 20 doların altına geriledi.

16 DOLARI GÖRDÜ

Dünü 25,48 dolardan tamamlayan Brent petrolün varili, saat 12.35 itibarıyla 18,02 dolara kadar indi. Sonrasında 16,27 dolar seviyesini gördü.

2002'DEN BERİ EN DÜŞÜK SEVİYE

Brent petroldeki bu geri çekilme Şubat 2002'den bu yana en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 6,95 dolardan alıcı bulurken, günlük düşüş yüzde 41,88 oldu.

Brent petrolün varil fiyatı 21 yılın en düşüğüne indi

ABD'de WTI tipi ham petrolün mayıs ayı için vadeli işlem sözleşmelerinin süresi bugün dolarken, kontrat sahiplerinin fiziki petrol teslimatından kaçınmasıyla WTI tipi petrolün varil fiyatı dün yüzde 300'ün üzerinde değer kaybederek eksi 37,63 seviyesine kadar inmişti.

PETROLDE ARZ FAZLASI ARTIYOR

Dünya genelinde hızla yayılan koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik büyüme beklentileri ve petrol tüketimi zayıflamaya devam ediyor. Küresel petrol piyasasındaki arz fazlası her geçen gün artıyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkeler 1 Mayıs'tan itibaren toplam ham petrol üretimlerini 2 ay boyunca günlük 9,7 milyon varil azaltma kararı almıştı.

Brent petrolün varil fiyatı 21 yılın en düşüğüne indi

FİYATLAR ÜZERİNDE BASKI

Ancak, OPEC+ adıyla bilinen gruba üye olan 23 ülkenin bu ay üretim miktarlarında kesinti yapmayacak olması, küresel petrol piyasasında arz fazlasının yükselmesine ve petrol stoklarının artmasına neden olurken, stok kapasitesi yetersizliği nedeniyle fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.

Brent petrolün varil fiyatı 21 yılın en düşüğüne indi

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