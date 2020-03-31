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Brent petrolün varili 24.57 dolardan işlem görüyor

Bir süreden bu yana düşüşe geçen ve dengeleri alt üst eden Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 24.57 dolardan işlem görmeye başladı.

AA |
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Brent petrolün varili 24.57 dolardan işlem görüyor

Koronavirüs salgınının ekonomiye en büyük etkilerinden birisi de petrol fiyatlarındaki düşüş üzerinden gerçekleşti.

Dün 24.26 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, günü 23.46 dolar seviyesinde tamamladı.

BRENT PETROLÜN FİYATI YÜZDE 4,73 ARTTI

Brent petrolün varili saat 09.08 itibarıyla kapanışa göre yüzde 4,73 artışla 24.57 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 19.57 dolardan alıcı buldu.

KORONAVİRÜSÜN ETKİSİYLE PETROL FİYATLARINDA SERT DALGALANMALAR YAŞANIYOR

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) tarafından, koronavirüsün dünya genelinde ekonomik daralmaya yol açması ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütüyle (OPEC) müttefiklerinden oluşan OPEC+ grubunun üretim kesintisi kararı alamaması dolayısıyla bu ay petrol fiyatlarında sert dalgalanmalar görüldüğü bildirildi.

ABD-RUSYA UZLAŞMASI, PETROL FİYATININ ARTMASIYLA ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Küresel petrol fiyatlarının yükselişinde, ''Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın, enerji alanında ABD ile Rusya arasında diyalog kurmak üzere anlaşmaya vardıkları'' haberleri de etkili oldu. Uzmanlar, piyasaların bu konuda Suudi Arabistan dahil 3 ülkeden somut adım beklentisini koruduğunu belirtiyor.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ OLUMSUZLUK SÜRÜYOR

Öte yandan, 18 yılın en düşük seviyelerine gerileyen petrol fiyatlarına, koronavirüsün olumsuz etkileri ve arz fazlası, aşağı yönlü baskı uygulamaya devam ediyor.

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