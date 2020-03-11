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Brent petrolün varili 38,16 dolardan işlem görüyor

Ekonomik teşviklerin dünya genelinde petrol talebini artıracağına dikkat çekiliyor.

AA | 11.03.2020 - 09:21..
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Dün 38,22 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 37,83 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varili saat 09.03 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,87 artışla 38,16 dolardan işlem gördü.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 34,98 dolardan alıcı buldu.

TRUMP'TAN VERGİ ÖNERİSİ

ABD Başkanı Donald Trump, dün Cumhuriyetçilerle yaptığı toplantıda, koronavirüs salgınının olumsuz ekonomik etkilerini engellemek için çalışanların maaşları üzerinden yapılan vergi kesintilerini yıl sonuna kadar "yüzde 0" seviyesine indirilmesini teklif etti.

Brent petrolün varili 38,16 dolardan işlem görüyor

Piyasalar tarafından olumlu karşılanan teklifin ardından, dün New York borsasında endeksler yüzde 5'e yakın kazançlarla günü tamamladı.

TEŞVİKLER, TALEBİ ARTIRACAK

Uzmanlar, koronavirüsten etkilenen büyük ekonomilerin atacağı adımların önemine dikkati çekerek, ekonomik teşviklerin dünya genelinde petrol talebini artıracağını belirtiyor.

Arz tarafında ise dün Suudi Arabistan ve Rusya'nın nisan başından itibaren ham petrol üretimlerini artıracağını açıklaması, fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Brent petrolün varili 38,16 dolardan işlem görüyor

2016'DAN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYE

Cuma günü iki ülkenin ham petrol üretim seviyelerinde ek kesinti yapma kararı alamaması, pazartesi günü petrol fiyatlarının 12 Şubat 2016'dan beri en düşük seviyesine gerilemesine ve günlük kayıplarının Ocak 1991'deki Körfez Savaşı'ndan bu yana en büyük yüzdelik düşüş olarak kayıtlara geçmesine neden olmuştu.

Brent petrolde teknik olarak 38,48 ile 38,70 dolar aralığının direnç, 38,09 ile 38,04 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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