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Brexit yasası Avam Kamarası'nda kabul edildi

358'e karşı 234 oyla kabul edilen yasa, Avam Kamarası'nda bir süre daha değişikliğe açık olarak bekletildikten sonra Lordlar Kamarası'na gönderilecek.

Haber Merkezi | 20.12.2019 - 18:02..
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Brexit yasası Avam Kamarası'nda kabul edildi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın hayali gerçek oldu...

Başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana Brexit için mücadele veren lidere Avam Kamarası'ndan mutlu haber geldi.

358'E 234 OYLA KABUL EDİLDİ

Brexit yasası Avam Kamarası'ndan geçti. Bugün düzenlenen oylamada 358'e karşı 234 oyla kabul edilen yasa, Avam Kamarası'nda bir süre daha değişikliğe açık olarak bekletildikten sonra Lordlar Kamarası'na gönderilecek.

Vekiller Noel tatilinden döndükten sonra 7, 8 ve 9 Ocak'ta onayladıkları yasa üzerindeki değişiklik tekliflerini görüşecek.

Parlamento'da yasayı eleştiren ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, AB'den ayrılmanın "daha iyi ve daha adil bir yolunun" olduğunu söyledi.
Başbakan Boris Johnson'ın AB ile vardığı Brexit anlaşmasına göre İngiltere 31 Ocak'ta AB'den ayrılacak.

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