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Brezilya Amazonlar'daki yangına yardım etmeyi reddeti

Brezilya devlet başkanı Bolsonaro, Amazonlar'daki yangınların söndürülmesi için G7 ülkelerinin katıldığı 20 milyon euroluk yardıma katılmadı.

AA | 27.08.2019 - 09:20..
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Brezilya Amazonlar'daki yangına yardım etmeyi reddeti

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera ile düzenlediği basın toplantısında Amazonlar'daki yangınların söndürülmesi için G7 ülkelerinin 20 milyon euro destekte bulunacağını açıklamıştı.

"YARDIMDA FARKLI NİYET VAR"

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, G7 ülkelerinin Amazonlar'da yaklaşık üç haftadır süren yangınların söndürülmesi için yapacağı 20 milyon euroluk yardım için, Macron'un bu tür yardım fikirlerinin arkasında farklı niyetlerinin olduğunu iddia etti.

"SAHİPSİZ TOPRAKMIŞIZ GİBİ"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bolsonaro, "Ne bir Devlet Başkanının, Macron, Amazonlar'a karşı yersiz ve bedava saldırılarına, ne de sanki bir sömürge veya sahipsiz toprakmışız gibi asıl niyetlerini Amazonları 'kurtarmak' için oluşturulan 'G7 ülkeleri ittifakı' fikriyle gizlemesine izin veremeyiz." ifadelerini kullandı.

BREZİLYA MACRON'U SÖMÜRGECİLİKLE SUÇLADI

Fransa ile Brezilya arasındaki gerginlik, geçen hafta Macron'un Amazonlar'daki yangınlar hakkında G7 ülkelerini acil toplanmaya çağırmasıyla başlamış, Bolsonaro da Macron'u sömürgeci bir zihniyete sahip olmakla itham etmişti. Bu arada, sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta Bolsonaro'nun bir takipçisi, Macron'un eşi Brigitte Macron'un dış görünüşüyle dalga geçen bir fotoğraf paylaşmış, Bolsonaro da Macron'a işaret ederek, "Adamı küçük düşürmeyin, hahaha" şeklinde yorum yapmıştı.

Brezilya Amazonlar'daki yangına yardım etmeyi reddeti

MACRON BREZİLYA HALKI ADINA ÜZÜLDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Fransız Devlet Başkanı Macron da Bolsonaro'nun yorumunu, "son derece saygısız" olarak değerlendirmiş ve "Ne diyebilirim ki? Çok üzücü ama öncelikle onun (Bolsonaro) için ve Brezilya halkı için üzücü." demişti. Brezilya'nın yanı sıra Kolombiya, Peru, Venezuela, Bolivya, Ekvador, Surinam, Guayana ve Fransız Guayanası'nda da Amazonlar bölgesi bulunuyor.

Brezilya Amazonlar'daki yangına yardım etmeyi reddeti

Brezilya Amazonlar'daki yangına yardım etmeyi reddeti

Brezilya Amazonlar'daki yangına yardım etmeyi reddeti

Brezilya Amazonlar'daki yangına yardım etmeyi reddeti

Brezilya Amazonlar'daki yangına yardım etmeyi reddeti

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