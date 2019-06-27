Brezilya Cumhurbaşkanı'nın koruması 40 kilo uyuşturucu ile yakalandı

Uyuşturucuyla mücadele konusunda sözler veren ve mücadele planı oluşturan Brezilya'nın Cumhurbaşkanı G-20'ye hareketi sırasında kötü bir sürpriz ile karşılaştı.

Bolsonaro'yu Japonya'da yapılan G-20 Zirvesi'ne götüren uçak filosundaki bir koruma, uçağın duraklama yaptığı İspanya'nın Sevilla kentinde 40 kilo kokainle yakalandı.

40 KİLO KOKAİN

İspanyol polisi, Bolsonaro'yu taşıyan uçağının Sevilla'da duraklamasından saatler önce Sevilla Havalimanı'na iniş yapan Brezilya Hava Kuvvetlerine ait uçakta görevli Manoel Silva Rodrigues'in çantalarında 40 kilo kokain bulunduğunu açıkladı.

Brezilya Hava Kuvvetleri, Rodrigues'in uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındığını ve olayın ordu tarafından da araştırıldığını belirtti.

BOLSONARO'DAN TEPKİ

Brezilya Cumhurbaşkanı Bolsonaro da Twitter'da yaptığı açıklamada olayın kabul edilemez olduğunu ve söz konusu askerin en sert şekilde cezalandırılması emrini verdiğini belirtti.

Bolsonaro "Hiç kimsenin ülkemize bu saygısızlığı yapmasına göz yumamayız" yazdı. Brezilya dünyanın en büyük kokain pazarlarından ve Avrupa ile Afrika'ya gönderilen kokaininin duraklarından biri. Bolsonaro son olarak uyuşturucu bağlantılı suçlara daha ağır cezalar getirilmesini desteklemişti.