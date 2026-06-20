Brezilya, Haiti'ye 3 attı

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde yapılan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor.

Carlo Ancelotti yönetimindeki Brezilya ile Sebastian Migne'nin çalıştırdığı Haiti, C Grubu ikinci maçında karşı karşıya geldi.

Lincoln Financial Field'da oynanan ve İspanyol hakem Alejando Hernandez'in yönettiği müsabakada kazanan Brezilya oldu.

Brezilya rakibini 3-0'lık skorla mağlup ederek dev organizasyonda ilk galibiyetini aldı.

GOLLER İLK YARIDA GELDİ

Maçın 23. dakikasında Matheus Cunha, Sambacıları öne geçirdi.

Cunha, 36'da tekrar sahneye çıktı ve farkı ikiye çıkardı.

Brezilya'da sakatlık yaşayan Raphinha, 40. dakikada sakatlığı nedeniyle yerini Rayan'a bıraktı.

Vinicius Jr. 45+3'te fileleri havalandırdı ve ilk yarı 3-0 Brezilya üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci yarıda gol sesi çıkmazken Brezilya, Haiti'yi 3-0 mağlup etti.

BREZİLYA, PUANINI 4 YAPTI

Carlo Ancelotti yönetimindeki Sambacılar, puanını 4'e yükseltti. İkinci kez katıldığı turnuvada galibiyet hasreti süren Haiti puansız kaldı.

Brezilya grup aşamasını 25 Haziran'daki İskoçya karşılaşmasıyla sonlandıracak. Haiti aynı gün Fas'la karşı karşıya gelecek.

HAİTİ ELENDİ

Dünya Kupası'nda 5 kez şampiyonluğa ulaşan Brezilya C Grubu'nda liderliğe yükseldi.

Çıktığı 2 maçta da mağlup olan Haiti gruptan çıkma şansı kalmadı ve Karayipler'de yer alan ada ülkesi turnuvaya veda etti.