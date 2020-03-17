Brezilya'da koronavirüsten ilk ölüm

Brezilya'da, koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti.

Ülkenin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü bölgelerden Sao Paulo eyaletinde, 62 yaşındaki erkek hastanın yaşamını yitirdiği ve bunun ülkede koronavirüs kaynaklanan ilk ölüm olduğu duyuruldu.

VAKA SAYISI 301

Öte yandan ülkede 67 yeni koronavirüs vakası daha görüldüğü ve vaka sayısının 301'e yükseldiği belirtildi.

Koronavirüs görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı, 182 bin 742 oldu.