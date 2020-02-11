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Brezilya’da toprak kayması sonucu 3 kişi yaralandı

Sao Paulo eyaletinde, kuvvetli yağış sonucu gerçekleşen toprak kaymasında 3 ev toprak altında kaldı. Evlerde bulunan üç kişi, arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

DHA | 11.02.2020 - 12:00..
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Brezilya'nın Sao Paulo eyaletindeki Osasco şehrinde, şiddetli yağışlar sonucu toprak kayması meydana geldi.

ÜÇ EV TOPRAK ALTINDA KALDI

3 kişinin, evlerinin toprak altında kalması sonucu yaralandığı öğrenilirken, olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi gönderildi. Yaralılar ekiplerin kurtarma çalışması sonucu hastaneye kaldırıldı.

Brezilya’da toprak kayması sonucu 3 kişi yaralandı ViDEO

Brezilya’da toprak kayması sonucu 3 kişi yaralandı

SON 37 YILIN EN ŞİDDETLİ YAĞIŞI

Yerel medyada yer alan haberlere göre, eyalette son 24 saatte yağan yağmur şubat ayında son 37 yıldaki en şiddetli yağış oldu. İtfaiye ekipleri, 7 bin 600 çağrı aldı ve gelen ihbarlar üzerine 932 noktaya sevk edildi.

Öte yandan, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de yine yakın bölgede bir otoparkta park halindeki lüks araçların sel suları altında kaldığı görüldü.

Brezilya’da toprak kayması sonucu 3 kişi yaralandı

Brezilya’da toprak kayması sonucu 3 kişi yaralandı

Brezilya’da toprak kayması sonucu 3 kişi yaralandı

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