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Brezilyalı manken podyumda hayatını kaybetti

Podyumda yürürken birden fenalaşan 26 yaşındaki manken Tales Soares, yere düşüp hayatını kaybetti.

Haber Merkezi | 28.04.2019 - 11:33..
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Brezilya’da gerçekleşen bir defile sırasında podyuma çıkan 26 yaşındaki manken Tales Soares, bir anda yere düştü.

Epilepsi krizi geçirdiği düşünülen manken, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yerel medya, mankenin yere düşmesinin hemen ardından sağlık ekiplerinin yardımına koştuğunu ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını duyurdu. Defileye katılan davetlilerin, Soares’in yere düşmesini defile şovunun bir parçası sandıkları belirtilirken; Soares’i temsil eden ajansın, Soares’in daha önce sağlık problemleri ile ilgili bir şikâyette bulunmadığı ve herhangi bir uyuşturucu madde kullanmadığını duyurduğu belirtildi.

Brezilyalı manken podyumda hayatını kaybetti

Brezilyalı manken podyumda hayatını kaybetti ViDEO

EPİLEPSİ KRİZİ İHTİMALİ

Hayatını kaybeden mankenin epilepsi krizi geçirdiği ihtimali üzerinde durulurken, doktorlarından henüz bir açıklama yapılmadığı belirtildi.

Brezilyalı manken podyumda hayatını kaybetti

Brezilyalı manken podyumda hayatını kaybetti

Brezilyalı manken podyumda hayatını kaybetti,

Brezilyalı manken podyumda hayatını kaybetti

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