Suudi Arabistan'ın başkenti ve Müslümanlar için önemli bir yer olan Mekke üzerinde uçuş yapan Brezilyalı pilot, şehrin üzerinden geçerken Kelime-i Şehadet getirip Müslüman oldu.

ŞEHADET PARMAĞINI KALDIRIP MÜSLÜMAN OLDU

Pilot Mekke üzerinde sağ şehadet parmağını kaldırıp Müslüman olduğunu ilan ederken kokpitteki arkadaşları kendisini tebrik etti.

Pilotun bu görüntüleri sosyal medyada büyük beğeni toplarken kendisine çok sayıda tebrik mesajı atıldı.

Brezilyalı pilot uçuş sırasında müslüman oldu ViDEO