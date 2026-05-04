Brezilyalı Sumud aktivisti Thiago Avila, İsrail'in işkencelerini anlattı

İsrail, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'ye saldırılarını sürdüren ve yardım girişlerine de izin vermeyen İsrail'in ablukasını kırmak isteyenler, Küresel Sumud Filosu’nun 2026 Bahar Misyonu ile yola çıktı.

İKİ AKTİVİST ALIKONULDU

Küresel Sumud Filosu’nun 2026 Bahar Misyonu'na 29 Nisan akşamı Yunanistan’ın Girit Adası’nın batısındaki uluslararası sularda saldıran İsrail’in filodan alıkoyarak İsrail’e götürdüğü Brezilyalı aktivist Thiago Avila ile Filistin asıllı İspanyol Seyf Ebu Kişk, mahkemeye çıkarıldı.

ŞİDDETİ ANLATTI

Brezilyalı Sumud Aktivisti Thiago Avila, İsrail hapishanesinde yaşadıklarını avukatına anlattı.

"İKİ KEZ BAYILDIM"

Avila, "Aşırı şiddete maruz kaldım, yüzüstü sürüklendim ve ağır şekilde dövülerek iki kez bayıldım." dedi.

GÖZALTI SÜRELERİ UZATILDI

İspanya vatandaşı Saif Abu Keshek ile Brezilya vatandaşı Thiago Avila, Aşkelon'da mahkemeye çıkarıldı. Aktivistlerin gözaltı sürelerinin uzatılmasının talep edildiği bildirildi.

İSPANYA HÜKÜMETİNDEN KINAMA

İspanya hükümeti ise Abu Keshek'in gözaltına alınmasını kınayarak, İsrail'in iddialarını reddetti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail ve Yunanistan'a Sumud Filosu tepkisi