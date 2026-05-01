İsrail'in Sumud'a yönelik saldırısı sonrası aktivistler Girit Adası'na bırakıldı

İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz’e açıldı.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo 26 Nisan'da yeniden yola koyulurken, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda İsrail ordusu yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.

Filo yetkililerinin verdiği bilgiye göre teknelerde 39 farklı ülkeden aralarında Türklerin de olduğu 345 katılımcı bulunuyor.

180 AKTİVİST ALIKONULDU

Gazze'ye 600 deniz mili mesafede ve Yunan karasularının yalnızca birkaç mil dışında gerçekleşen müdahalede 180 kişinin İsrail tarafından alıkonulduğu öğrenildi.

Filo yetkilileri, İsrail ordusunun saldırı sırasında 21 tekneye el koyduğunu, geriye kalan 31 teknenin ise Yunan karasularına sığındığını belirtmişti.

İSRAİL, FİLOYA SALDIRDI

İsrail güçleri, savaş gemileri ve 'drone'lar eşliğinde tekneleri abluka altına aldı; bazı teknelere lazer tutulduğu ve işaret fişeği atıldığı rapor edildi.

Müdahale sonrası alıkonulan aktivistler İsrail gemilerine alındı.

20 TÜRK DE ALIKONULMUŞTU

Sumud Filosu'ndan yapılan açıklamada 20 Türk aktivistin, İsrail askerleri tarafından alıkonulduğu belirtildi.

Filo ardından, saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin, Gazze kıyılarından yüzlerce mil uzakta Küresel Sumud Filosu teknelerini 'ele geçirdiği, iletişimi engellediği, sivilleri kaçırdığı ve uluslararası sularda kanunsuz bir emsal oluşturduğu' belirtildi.

"ULUSLARARASI SULARDA HİÇBİR DEVLETİN İŞGAL ETME HAKKI YOKTUR"

Girit yakınlarındaki açık denizde insanların yasa dışı bir şekilde kaçırılması 'korsanlık' olarak nitelendirilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Şahit olduğumuz şey, İsrail'in Akdeniz’de kontrolü normalleştirmesi girişimi ve İsrail'in cezasızlığının tırmanmasıdır. Hiçbir devletin uluslararası sularda hak iddia etme, denetleme veya işgal etme hakkı yoktur. İsrail tam olarak bunu yaptı."

"SİVİLLERİ ZORLA KAÇIRDILAR"

'İsrail donanmasının saldırgan tutumunun bir parçası olarak gemileri durdurduğu, acil durum kanalları da dahil olmak üzere iletişim kanallarını engellediği ve sivilleri zorla kaçırdığı' vurgulanan açıklamada, "Burası ihtilaflı sınır bölgeleri değil, uluslararası sular." değerlendirmesi yapıldı.

Küresel Sumud Filosu yetkilileri, İsrail ordusunun saldırıda 21 tekneyi alıkoyduğunu, kurtulan 17 teknenin Yunan kara sularına girdiğini, 14 teknenin ise Yunan kara sularına doğru seyir halinde olduğunu bildirdi.

YUNANİSTAN'A TESLİM EDİLECEKLERİNİ BELİRTTİ

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, alıkonulan aktivistlere ilişkin bir açıklama yaptı.

Bakan Saar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail askeri donanma gemilerinde tutulan aktivistleri ilerleyen saatlerde Yunan hükümetiyle yapılan anlaşma gereği Yunanistan'da kıyıya indireceklerini belirtti.

AKTİVİSTLER GİRİT'E ÇIKARILDI

Son yaşanan gelişmeye göre ise Sumud Filosu aktivistlerinin, Yunanistan'a ait Girit Adası'na çıkarıldığı açıkladı.

TÜRK AKTİVİSTLER İSTANBUL'A GELECEK

Küresel Sumud Filosu'ndan katil İsrail'in alıkoyduğu Türk aktivistlerle ilgili açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Filonun saldırıya uğramasının ardından 175 aktivist, geri gönderme işlemi için Yunanistan'ın Girit Adası'na götürüldü. Aktivistler arasındaki Türk vatandaşlarının bugün saat 17.00-18.00 aralığında İstanbul Havalimanı'nda olması bekleniyor."

"VATANDAŞLARIMIZIN BUGÜN İÇERİSİNDE TÜRKİYE'YE GETİRİLMESİ ÖNGÖRÜLMEKTEDİR"

Dışişleri Sözcüsü Öncü Keçeli ise konuya dair yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Küresel Sumud Filosu’na, İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen hukuka aykırı müdahale sonucu alıkonulan vatandaşlarımız ve diğer katılımcılar Girit’te karaya çıkmıştır. Atina Büyükelçimiz ve konsolosluk çalışanlarımız Girit’te bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın ve üçüncü ülke uyruklu bazı katılımcıların, özel bir uçak seferiyle bugün içerisinde Türkiye’ye getirilmeleri öngörülmektedir.”