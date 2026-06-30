Brezilya'yla eşleştiler! Norveç, Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili'ni eledi

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ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde yapılan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor.

Emerse Fae yönetimindeki E Grubu ikincisi Fildişi Sahili ile I Grubu'nu ikinci bitiren Stale Solbakken'in çalıştırdığı Norveç, son 32 turu maçında karşı karşıya geldi.

Dallas'taki AT&T Stadyumu'nda oynanan ve Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela'nın yönettiği müsabakada kazanan Norveç oldu.

NORVEÇ, BREZİLYA'YLA EŞLEŞTİ

Norveç rakibini 2-1'lik skorla mağlup ederek dev organizasyonda son 16 turuna yükselmeyi başardı.

Fildişi Sahili Dünya Kupası'na veda ederken, Norveç son 16 turunda Brezilya ile eşleşti.

NORVEÇ İLK YARIYI ÖNDE BİTİRDİ

Mücadelenin 39. dakikasında Antonio Nusa'nın golüyle Norveç 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

SON SÖZÜ HAALAND SÖYLEDİ

74. dakikada Amad Diallo'nun fileleri havalandırmasıyla Fildişi Sahili umutlansa da 86. dakikada Erling Haaland'ın golüyle Solbakken'in öğrenceleri sahadan 2-1 galip ayrıldı.

SÜPER LİG'DEN İSİMLER OYNADI

Öte yandan Fildişi Sahili'nde Rizesporlu Yahya Fofana, Beşiktaşlı Emmanuel Agbadou ve Trabzonsporlu Christ Oulai mücadeleye ilk 11'de başlarken, Galatasaraylı Wilfried Singo ile Başakşehirli Christopher Operi ise süre alamadı.