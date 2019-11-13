Briatore'nin 20'lik sevgilisi: Onun zekasını sevdim

Formula 1'in eski patronu Flavio Briatore, 20 yaşındaki yeni sevgilisiyle çıktığı Kenya tatilinde görüntülendi.

69 yaşındaki Briatore'nin, 20 yaşındaki Benedetta Bosi ile samimi görüntüleri magazin dergilerinin kapaklarını süslerken, genç kadın birçok eleştiri aldı.

"ZEKA ASLA YAŞLI DEĞİLDİR"

"Büyükbabası olabilecek biriyle ilişki yaşıyor." yorumlarına tepki gösteren Bosi, kendisinde 49 yaş daha büyük Briatore ile ilgili "Zeka asla yaşlı değildir. Birçok kişi paraya sahip olabilir ama zeka için aynı durum söz konusu değil." dedi.

HEIDI KLUM'DAN BİR KIZI VAR

Flavio Briatore, bir röportajında, güzel bir kadını etkilemeye çalışmakla çirkin bir kadını etkilemeye çalışmak arasında bir fark olmadığını söylemişti. Formula 1'in eski patronu Flavio Briatore, yıllar önce dönemin en gözde modellerinden Heidi Klum ile birlikteydi. Hatta bu beraberlikten çiftin, bir kızları da oldu. Çift ayrıldı, kızlarını da Klum'un eski eşi Seal nüfusuna geçirdi.

HEP MODELLERİ SEÇTİ

Briatore, Klum'un ardından da sevgililerini yine modeller arasından seçti. Naomi Cmapbell, Kat Mack gibi dünyaca ünlü güzellerle birlikte olan iş adamı, model ve TV sunucusu olan Elisabeta Gregoraci ile evlendi ve bir erkek çocuk sahibi oldu. Bu ilişkisi de yürümeyen Briatore, güzel sunucudan ayrıldı.