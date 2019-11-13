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Briatore'nin 20'lik sevgilisi: Onun zekasını sevdim

Kendisinden 49 yaş büyük Formula 1'in eski patronu olan Flavio Briatore ile ilgili konuşan sevgilisi, "Zeka asla yaşlı değildir" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi | 13.11.2019 - 12:41..
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Formula 1'in eski patronu Flavio Briatore, 20 yaşındaki yeni sevgilisiyle çıktığı Kenya tatilinde görüntülendi.

Briatore'nin 20'lik sevgilisi: Onun zekasını sevdim

69 yaşındaki Briatore'nin, 20 yaşındaki Benedetta Bosi ile samimi görüntüleri magazin dergilerinin kapaklarını süslerken, genç kadın birçok eleştiri aldı.

Briatore'nin 20'lik sevgilisi: Onun zekasını sevdim

"ZEKA ASLA YAŞLI DEĞİLDİR"

"Büyükbabası olabilecek biriyle ilişki yaşıyor." yorumlarına tepki gösteren Bosi, kendisinde 49 yaş daha büyük Briatore ile ilgili "Zeka asla yaşlı değildir. Birçok kişi paraya sahip olabilir ama zeka için aynı durum söz konusu değil." dedi.

Briatore'nin 20'lik sevgilisi: Onun zekasını sevdim

HEIDI KLUM'DAN BİR KIZI VAR

Flavio Briatore, bir röportajında, güzel bir kadını etkilemeye çalışmakla çirkin bir kadını etkilemeye çalışmak arasında bir fark olmadığını söylemişti. Formula 1'in eski patronu Flavio Briatore, yıllar önce dönemin en gözde modellerinden Heidi Klum ile birlikteydi. Hatta bu beraberlikten çiftin, bir kızları da oldu. Çift ayrıldı, kızlarını da Klum'un eski eşi Seal nüfusuna geçirdi.

Briatore'nin 20'lik sevgilisi: Onun zekasını sevdim

HEP MODELLERİ SEÇTİ

Briatore, Klum'un ardından da sevgililerini yine modeller arasından seçti. Naomi Cmapbell, Kat Mack gibi dünyaca ünlü güzellerle birlikte olan iş adamı, model ve TV sunucusu olan Elisabeta Gregoraci ile evlendi ve bir erkek çocuk sahibi oldu. Bu ilişkisi de yürümeyen Briatore, güzel sunucudan ayrıldı.

Briatore'nin 20'lik sevgilisi: Onun zekasını sevdim

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