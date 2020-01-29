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British Airways, Çin uçuşlarını durdurdu

British Airways, 132 kişinin hayatını kaybettiği yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle, Çin ana karası ile karşılıklı olarak tüm uçuşları askıya aldığını belirtti.

AA | 29.01.2020 - 10:52..
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İngiliz hava yolları British Airways (BA), yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Çin'e tüm uçuşlarını durdurma kararı aldı.

"KARŞILIKLI TÜM UÇUŞLARI ASKIYA ALDIK"

Şirketten yapılan açıklamada, "İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın seyahat uyarısının ardından derhal geçerli olmak üzere Çin ana karası ile karşılıklı tüm uçuşları askıya aldık." ifadesine yer verildi.

"MÜŞTERİLERİMİZİN VE MÜRETTEBATIN GÜVENLİĞİ ÖNCELİĞİMİZDİR"

Açıklamada, karar nedeniyle BA müşterilerinden özür dilenerek, "Müşterilerimizin ve mürettebatın güvenliği daima önceliğimizdir. Gelecek günlerde Çin'e ya da Çin'den seyahat edecek yolcular, BA.com adresinde daha fazla bilgi edinebilir." değerlendirmesi yer aldı.

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