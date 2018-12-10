Bu ada elektrik ihtiyacını bir bitkiden karşılıyor

Mauritius Adası'nın doğal kaynakları çok azdır ve ithal petrollere bağımlıdır. Ancak Phys.org'un haberine göre bu adadaki halk, gelecekteki enerji sıkıntısını gidermek için yatırım yapıyor. Enerji üretebilmek için güneş, rüzgar ve hidroelektrik alanlarında yatırım yapan halk, aynı zamanda adadaki bir bitkiden de yararlanıyor: Şeker kamışı

Madagaskar'ın doğusunda küçük bir ada olan Mauritius, şeker kamışı işlendikten sonra geriye kalan "Bagas" adı verilen bir malzemeyi yakarak söz konusu enerjiyi üretiyor. Şeker kamışı, yeteri kadar biyokütle üreterek adanın enerjisinin yüzde 14'ünü karşılıyor.

Araştırmacılar, "Bagas" adı verilen malzemeyi ümit vaat eden bir üretim malzemesi olarak görüyor. Mauritius Adası'nın kullandığı bu yöntem önümüzdeki yıllarda dünyaya yayılabilir. Başbakan yardımcısı ve Enerji Bakanı Ivan Collendavelloo verdiği demeçte, yenilenebilir enerjinin payını yüzde 35'e çıkarmak istediklerini söyledi.