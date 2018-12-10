taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2844
Euro
6.0373
Altın
1246.46
Borsa
92863.55
Gram Altın
212.06

Bu ada elektrik ihtiyacını bir bitkiden karşılıyor

Mauritius Adası halkı, elektrik enerjisi ihtiyaçlarını karşılamak için bir bitki kullanıyor.

Haber Merkezi | 10.12.2018 - 11:44..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Mauritius Adası'nın doğal kaynakları çok azdır ve ithal petrollere bağımlıdır. Ancak Phys.org'un haberine göre bu adadaki halk, gelecekteki enerji sıkıntısını gidermek için yatırım yapıyor. Enerji üretebilmek için güneş, rüzgar ve hidroelektrik alanlarında yatırım yapan halk, aynı zamanda adadaki bir bitkiden de yararlanıyor: Şeker kamışı

Madagaskar'ın doğusunda küçük bir ada olan Mauritius, şeker kamışı işlendikten sonra geriye kalan "Bagas" adı verilen bir malzemeyi yakarak söz konusu enerjiyi üretiyor. Şeker kamışı, yeteri kadar biyokütle üreterek adanın enerjisinin yüzde 14'ünü karşılıyor.

Bu ada elektrik ihtiyacını bir bitkiden karşılıyor

Araştırmacılar, "Bagas" adı verilen malzemeyi ümit vaat eden bir üretim malzemesi olarak görüyor. Mauritius Adası'nın kullandığı bu yöntem önümüzdeki yıllarda dünyaya yayılabilir. Başbakan yardımcısı ve Enerji Bakanı Ivan Collendavelloo verdiği demeçte, yenilenebilir enerjinin payını yüzde 35'e çıkarmak istediklerini söyledi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dan küstah sözler

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dan küstah sözler

658
Rusların en çok ziyaret ettiği ülke Türkiye oldu

Rusların en çok ziyaret ettiği ülke Türkiye oldu

59
Cemal Kaşıkçı'nın son sözleri ortaya çıktı

Cemal Kaşıkçı'nın son sözleri ortaya çıktı

23
Fenerbahçe'ye Samandıra'da protesto

Fenerbahçe'ye Samandıra'da protesto

53
Eşiyle birlikte motosiklet sürücüsüne saldırdı

Eşiyle birlikte motosiklet sürücüsüne saldırdı

83
Selin Girit TRT muhabirinin taciz edilmesine sevindi

Selin Girit TRT muhabirinin taciz edilmesine sevindi

22
Adil Öksüz için 320 boş operasyon düzenleyen müdüre yeniden gözaltı

Adil Öksüz için 320 boş operasyon düzenleyen müdüre yeniden gözaltı

35
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir