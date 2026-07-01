Bu kaçıncı şikayet! Özgür Özel yine Batı medyasına yazdı

CHP'ye yönelik yolsuzluk operasyonları ile artışa geçen Batı medyasına Türkiye'yi şikayet etme adımları, muhalefette alışkanlığa dönüştü.

Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, İBB operasyonundan hemen sonra art arda Batı medyasına röportajlar vermeye, makaleler yazmaya başladı.

Her yayında Türkiye'yi ekonomi, adalet ve sosyal yaşam gibi farklı alanlarda şikayet eden ikili, bu şikayetlerine devam ediyor.

Yurt dışı ziyaretlerinde de benzer şikayetlerini sıralayan Özel, son olarak İngiltere merkezli Financial Times'a yazdı.

“Erdoğan’ın demokrasiye yönelik saldırısı, Türkiye’nin müttefikleri için bir tehdit teşkil ediyor” başlığını kullanan Özel'in gündeminde, Ankara'da 7 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi vardı.

"YARGILANDIĞIMIZ DAVALAR SİYASİ"

Türkiye’nin NATO için vazgeçilmez bir aktör olduğunu ancak bu stratejik önemin, ülkedeki ekonomik ve demokratik sorunların üzerini örtmemesi gerektiğini söyleyen Özel, Ekrem İmamoğlu’nun Mart 2025’te yolsuzluk, teröre yardım ve casusluk suçlamalarıyla tutuklandığı hatırlatıldı.

TÜRKİYE'Yİ BELARUS'A BENZETTİ

Kendilerine yönelik yürütülen soruşturma ve davaların siyasi saiklerle ilerlediğini iddia eden Özel, Türkiye'yi, Rusya ve Belarus'a benzetti.

"TÜRKİYE'DE KRİZ ÇIKARSA NATO DA ETKİLENİR"

Türkiye'de yaşanacak bir krizin NATO'yu da etkileyeceğini söyleyen Özel, bu tür bir krizin Avrupa güvenliğini, kritik enerji güzergâhlarını, Orta Doğu’daki dengeleri ve NATO’nun güney kanadını etkileyeceğine dikkat çekti.

"TÜRK DEMOKRATLAR İTHAL DEMOKRASİ İSTEMİYOR"

Özel, "Türkiye’nin demokratları, demokrasinin yurt dışından ithal edilmesini istemiyor. Dış müdahalelerle toplumları yeniden şekillendirme girişimlerinin yol açtığı yanılsamaları, istenmeyen sonuçları, hayalleri ve apaçık başarısızlıkları yeterince gördük. Bu görev Türkiye halkına aittir. Vatandaşlarımız, barışçıl bir değişim aradıklarını defalarca göstermişlerdir." ifadelerini kullandı.

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