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'Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz' anketi

ORC Araştırma'nın yaptığı ankete göre 'bu pazar seçim olsa' AK Parti yüzde 32,7 CHP yüzde 25,9 MHP ise yüzde 15,4 oy oranına sahip.

Haber Merkezi | 13.11.2019 - 13:49..
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'Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz' anketi

ORC Araştırma, 9-12 Kasım 2019 tarihleri arasında 42 ilde toplamda 4156 kişi ile yüz yüzde görüşme yöntemiyle "Siyasi gündem araştırması" anketi düzenledi.

ANKETİN SONUÇLARI

Anketin sonuçlarına göre;

AK Parti'nin oyu yüzde 32,7
CHP'nin oyu yüzde 25,9
MHP'nin oyu yüzde 15,4
HDP'nin oyu yüzde 8,5
İyi Parti'nin oyu yüzde 3,5
Saadet Partisi'nin oyu yüzde 1,3
diğer partilerin oyu yüzde 0,9
kararsızların oyu ise yüzde 11,8

'Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz' anketi

AK PARTİ-MHP YÜZDE 51'İ BULAMIYOR

Anketin sonuçlarına göre kararsızlar dağıtılmadan Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti ve MHP'nin oyu yüzde 51'i bulamıyor.

İki partinin toplam oyu yüzde 48,1'de kalıyor.

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