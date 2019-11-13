'Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz' anketi

ORC Araştırma, 9-12 Kasım 2019 tarihleri arasında 42 ilde toplamda 4156 kişi ile yüz yüzde görüşme yöntemiyle "Siyasi gündem araştırması" anketi düzenledi.
ANKETİN SONUÇLARI
Anketin sonuçlarına göre;
AK Parti'nin oyu yüzde 32,7
CHP'nin oyu yüzde 25,9
MHP'nin oyu yüzde 15,4
HDP'nin oyu yüzde 8,5
İyi Parti'nin oyu yüzde 3,5
Saadet Partisi'nin oyu yüzde 1,3
diğer partilerin oyu yüzde 0,9
kararsızların oyu ise yüzde 11,8
AK PARTİ-MHP YÜZDE 51'İ BULAMIYOR
Anketin sonuçlarına göre kararsızlar dağıtılmadan Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti ve MHP'nin oyu yüzde 51'i bulamıyor.
İki partinin toplam oyu yüzde 48,1'de kalıyor.