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Buket Aydın Kanal D ekranlarına geri döndü

Buket Aydın'ın Ankara'daki üst düzey isimlerle konuşması sonuç verdi. Aydın yeni yayın saatiyle Kanal D ekranlarında olacak.

Haber Merkezi | 29.04.2019 - 12:56..
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Buket Aydın Kanal D ekranlarına geri döndü

Buket Aydın, 31 Mart yerel seçimlerinden önce konuk aldığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "İstanbul, Ankara, İzmir'i kazanacağız." sözlerine attığı kahkalarla hafızalara kazındı.

Seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra Buket Aydın'ın o kahkahası başına dert açtı.

Geride bıraktığımız cuma günü Kanal D'nin Ana Haber bültenini Semiha Şahin'in sunması Aydın'ın kovulduğu iddialarını güçlendirmişti.

"GÖRÜŞMEK ÜZERE"

Hatta Aydın'ın Kanal D binasından zorla çıkarıldığı ve geri dönmek için Ankara'da üst düzey isimlerle bir araya geldiği söylenmişti.

Tüm bu iddialar konuşulurken sessizliğini koruyan Aydın, bugün sosyal medya hesabından "Yeni saatimiz 19’da akşam görüşmek üzere" şeklinde tweet attı.

Buket Aydın Kanal D ekranlarına geri döndü

Kanal D ekranlarına geri döneceğini bu tweetle duyuran Buket Aydın'a sosyal medyada "Görüşmeler başarılı geçmiş" şeklinde yorumlar geldi.

Buket Aydın'ın kahkahaları VİDEO


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