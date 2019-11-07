Bülent Arınç, KHK eleştirilerine yanıt verdi

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın KHK'larla ilgili yaptığı açıklama, siyasetin bir numaralı tartışma maddesi oldu.

"KHK'lar faciadır" diyen Arınç'a, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere birçok siyasetçiden tepki geldi.

Beştepe'deki toplantıda Erdoğan ile bu konu üzerine konuşan Arınç, sözlerine açıklık getirdi.

"İSTİSMAR EDENLER OLDU"

Iğdır'da katıldığı bir konferansta konuşan Bülent Arınç, şunları söyledi: "Birkaç gün evvel bazı konuları içeren konuşma yaptım, videolar halinde yayınlandı.

Bunun içinden sadece bir cümleyi alarak, eleştiriler, yorum farklarıyla yanlış yorumlayanlar, kötü niyetli olarak istismar edenler oldu.

"BAŞINA, SONUNA DİKKAT EDİLİRSE..."

'KHK bir faciadır' cümlesi, konuşmamın içinde geçiyor.

Başına, sonuna dikkat edilirse konuşmanın bütünü incelenirse bunların muhatabının Kanun Hükmünde Kararnameleri (KHK) çıkaran hükümet olmadığı, olağanüstü hal döneminde çıkan bu kararnamelerin olağanüstü hal kalktıktan sonra yargıya giderek, beraat etmiş, soruşturma sonrası takipsizlik kararı almış, hakkında soruşturma açılmamış insanlara bir an evvel iade işlemlerinin uygulanmasına yöneliktir.

"MAĞDUR OLANLARIN ÇEKTİĞİ IZDIRABI ANLATMAK İÇİN..."

Evet 'KHK faciadır' cümlesi var; ama bunun önü ve arkası dinlenirse yanlış uygulamadan mağdur olanların çektiği ızdırabı anlatmak için kullandığım bir cümledir.

Eğer bu cümleyi çıplak olarak alırsanız yanlış bir cümledir, yanlış anlamalara götürecek cümledir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın eleştiren konuşmasını saygıyla, takdirle karşılıyorum."

Bülent Arınç: KHK bir faciadır VİDEO



