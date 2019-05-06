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Bülent Arınç seçim iptali tartışmalarını değerlendirdi

"Sonucun belli olmadığı her gün İmamoğlu'nun üzerine koyuyoruz" diyen Arınç, Bahçeli'nin AK Parti oylarını yüzde 35'e düşürdüğünü ifade etti.

İHA | 06.05.2019 - 07:17..
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Bülent Arınç seçim iptali tartışmalarını değerlendirdi

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Kocaeli Kitap Fuarı'nda söyleşiye katıldı.

Bülent Arınç'a burada "İstanbul seçimleri iptal edilmeli mi, edilmemeli mi?" sorusu yöneltildi.

"5 SENE SONRA CUMHURBAŞKANI ADAYINA HAZIR OLUN"

Arınç ise, "Sonucun belli olmadığı her gün, Ekrem İmamoğlu'nun üzerine koyuyoruz. 1 kat, 2 kat, 3 kat, 5 kat, 6 kat. Siz bugün seçim kaybetmiş olsanız veya kaybettirilmiş olsa bile, şüphesiz YSK'nın kararıyla olacak, 5 sene sonrasının Cumhurbaşkanı adayına hazır olun. Bir işi kokutmamak lazım. Bir seçimin sonucu en geç 2 gün içinde alınır. Ama araya, 'Şu da vardı, bu da vardı, şu da böyleydi' diyerek işin doğasını bozmamak lazım.

Ekrem İmamoğlu'nun bile hak kazanmadığı büyük bir popülariteyi biz kendi ellerimizle ona vermiş olduk" cevabını verdi.

Bülent Arınç seçim iptali tartışmalarını değerlendirdi

Arınç ayrıca, Bahçeli'nin seçim değerlendirmesiyle ilgili olarak, "Bahçeli bizi yüzde 35'lere düşürdü. Yüzde 35'lere düştüysek biz, kendi ifadesine göre söylüyorum, parti olarak, seçimde aldığımız sonuç olarak değil, biz yüzde 19'uz dediği zaman bize kalan yüzde 32. Bu doğruysa bir alarm zili çalması lazım. Tekrar ayağa kalkacağız, kucaklaşacağız. Bu iş çok kolay." dedi.

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