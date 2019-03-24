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Bülent Ersoy, Beyonce'yi örnek aldı

Tarkan imzalı 'Ümit hırsızı' şarkısına klip çeken Bülent Ersoy, 2016 yılında Coldplay'in söylediği şarkıya eşlik eden Beyonce'nin tarzını taklit etti.

Haber Merkezi | 24.03.2019 - 11:15..
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Bülent Ersoy’un son klibindeki stylingi, 2016 yılında Coldplay'in söylediği şarkıya eşlik eden Beyonce'nin tarzına benzetildi.

Yıllardır yakın arkadaş olan Chris Martin ve Beyonce'nin bir araya gelmeleriyle ortaya çıkan bu şarkının klibi, YouTube'de 1 milyar 122 milyon 961 bin 777 kişi tarafından izlendi.

Bülent Ersoy, Beyonce'yi örnek aldı

HİNT TARZI

Oldukça beğenilen klip, Bülent Ersoy'a da ilham oldu. Tarkan imzası taşıyan 'Ümit hırsızı' adlı şarkısına Hitlilerin tarzını yansıtan stylingi ile klip çeken Ersoy, sosyal medyada da fazlasıyla konuşuldu.

Bülent Ersoy, Beyonce'yi örnek aldı

Ersoy'un Beyonce hayranlığı da bu kliple ortaya çıkmış oldu.

Bülent Ersoy, Beyonce'yi örnek aldı

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