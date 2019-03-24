Bülent Ersoy, Beyonce'yi örnek aldı

Bülent Ersoy’un son klibindeki stylingi, 2016 yılında Coldplay'in söylediği şarkıya eşlik eden Beyonce'nin tarzına benzetildi.

Yıllardır yakın arkadaş olan Chris Martin ve Beyonce'nin bir araya gelmeleriyle ortaya çıkan bu şarkının klibi, YouTube'de 1 milyar 122 milyon 961 bin 777 kişi tarafından izlendi.

HİNT TARZI

Oldukça beğenilen klip, Bülent Ersoy'a da ilham oldu. Tarkan imzası taşıyan 'Ümit hırsızı' adlı şarkısına Hitlilerin tarzını yansıtan stylingi ile klip çeken Ersoy, sosyal medyada da fazlasıyla konuşuldu.

Ersoy'un Beyonce hayranlığı da bu kliple ortaya çıkmış oldu.