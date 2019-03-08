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Bülent Ersoy zatürre oldu

Bülent Ersoy'un, beş gündür evinde tedavi gördüğü öğrenildi.

Haber Merkezi | 08.03.2019 - 07:42..
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Usta sanatçı Bülent Ersoy'a, zatürre teşhisi koyuldu. Evinde tedavi gören Ersoy'un, sağlık durumunun genel olarak iyi olduğu söylendi.

"ZATÜRRE OLMAMAK İÇİN KÜRK GİYİYORDU"

Bülent Ersoy, Ocak 2018'de de aynı teşhisle hastanede tedavi görmüştü. O dönemde hayvanseverlere verdiği "Kürk giymeyeceğim." sözünden dönen Ersoy, yeniden kürk giymeye başlamış ve "O kadar üşüyorum ki, kürk giymediğim için zatürre oldum." açıklamasını yapmıştı. Kürkünü üzerinden çıkartmadığı halde hasta olan Diva'nın, şimdi ne yapacağı merak konusu.

Bülent Ersoy zatürre oldu

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