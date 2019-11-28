Bulgar kripto para kraliçesi kayıplara karıştı

Bir dönem zengin olma veya parasını katlamak isteyenlerin sıkça başvurduğu ve adeta moda gibi bir anda çığ gibi büyüyen 'bitcoin', aynı zamanda dolandırıcıların da göz bebeği bir yöntem haline geldi.

Dolandırıcılar bu ve bunun gibi birçok yöntemle yeni para birimi bulduğunu iddia ederek, yüzlerce hatta binlerce kişiyi kandırıp, paralarını alıp kaçtı. Bu kez de ünlü 'Kripto Para Kraliçesi' Dr. Ruja Ignatova, bu yönteme başvuranlardan biri oldu.

BAŞVURANLAR GENÇ KADININ REFERANSINA GÜVENDİ

Oxford Üniversitesi mezunu Ignatova, Konstanz'da yüksek lisansını yapmış ve McKinsey gibi ünlü ve başarılı bir şirkette çalışıyordu. Bir gün yeni bir kripto para birimi bulduğunu belirtti ve Wembley'de bir sunum yaptı. Genç kadın sadece bununla da kalmadı, aynı zamanda yayınladığı podcastlerle de kendisine av aradı.

YÜZLERCE KİŞİ BAŞVURDU

Sunumu dinleyenler genç kadının okuduğu ve çalıştığı yerdeki referanslarına da bakarak, bu yeni kripto paraya yatırım yapabileceklerini düşündü, ancak hiçbir şey tahmin ettikleri gibi olmadı.

LÜKS YAŞAMIYLA DA DİKKAT ÇEKTİ

Zaman içinde ağına düşürdüğü yüzlerce hatta binlerce kişinin parasını alan Bulgar iş kadınının lüks yaşamı, kıyafetleri, verdiği yat partileriyle de dikkatleri üzerine topladı.

MİLYARLARCA EUROYLA KAÇTI

Jamie Bartlett'in hazırladığı belgesel niteliğindeki podcast ise tüm detayları ortaya çıkardı. Yayında, Dr. Ruja Ignatova'nın topladığı milyarlarca euroyla kayıplara karıştığı belirtildi.

ERKEK KARDEŞİ YARGIÇ KARŞISINA ÇIKTI

5 Ekim 2019'da Kayıp Kripto Kraliçe podcastinin son yayınından bir gün sonra Dr. Ruja'nın erkek kardeşi Konstantin Ignatov, ABD'de yargıç karşısına çıktı ve ABD'de OneCoin üzerinden 400 milyon dolar para aklayan bir hukukçu aleyhine ifade verdi.

DOLANDIRICILIĞI KABUL ETTİ

Duruşmada, Ignatov'un 4 Ekim'de birden fazla dolandırıcılık suçunu itiraf ettiği anlaşıldı.

Bir adliye muhabirinin aktardığına göre Ignatov duruşmada, kızkardeşinin kendisini tıpkı diğer yatırımcılar gibi kandırdığını, OneCoin'i eleştirenlerin, "bir grup kıskanç insan" olduğunu söylediğini ima etti.

Kardeşi, çevresinden birinin kendisini FBI'a ihbar edeceği korkusuyla saklandığını da söyledi.

ONECOİN SUÇLAMALARA CEVAP VERDİ

OneCoin şirketi ise haklarındaki suçlamaları, "OneCoin bir kripto para birimi olmanın tüm kriterlerini yerine getirmektedir." diyerek reddetti.

AKILLARA 'BİTCOİN SAFİYE' GELDİ

Hatırlandığı gibi geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de Safiye Gökçe Y. adındaki bir kadın, iş insanlarını çeşitli kılıklara girerek kripto paraya yatırım yapmaları konusunda ikna edip milyonlarca lirayla ortadan yokolmuştu.

Bitcoin Safiye yakalandı- HABERİ

