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Bulgaristan Volkswagen'den umudunu kesmedi

Bulgaristan Yatırım Ajansı Müdürü Stamen Yanev, Türkiye'de kurulması gündemde olan Volkswagen fabrikası yatırımı için Bulgaristan'ın hala yarışın içinde olduğunu söyledi.

AA | 13.02.2020 - 11:24..
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Bulgaristan Volkswagen'den umudunu kesmedi

2019 yılında Türkiye'deki yatırım haberleri arasında en önemli konu başlığı olan Volkswagen'in fabrika yatırımı süreci hala devam ediyor.

Manisa'da fabrikanın kurulacağı arazinin belirlendiği, Alman otomotiv devinin Türkiye'de şirket kurduğu noktadayken; siyasi nedenlerle ertelenen yatırım süreci Bulgaristan'ın da hala umutlanmasına neden oluyor.

Business Start programına konuk olan Bulgaristan Yatırım Ajansı Müdürü Stamen Yanev, Volkswagen tarafından hala nihai yatırım kararının alınmadığını ve Bulgaristan’ın hala yatırım için iyi koşullar sunan ülkeler arasında olmaya devam ettiğini ve aldıkları sorumlulukları yerine getirmek için hala hazır olduklarını ifade etti.

VOLKSWAGEN: ALTERNATİF ARAYIŞINDA DEĞİLİZ

Volkswagen'den yatırımı yönelik gelen en net açıklama Volkswagen’in üretim sözcüsü Leslie Bothge'den gelmişti. Şirket sözcüsü AA'ya verdiği demecinde, Türkiye’de kurulması planlanan üretim tesisine yönelik alternatif yer arayışı içinde olmadığını söylemişti.

Bothge açıklamasında, "Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Türkiye’ye kurulması planlanan üretim tesisi beklemede. Aktif olarak alternatif bir yer arayışı içinde de değiliz" demişti.

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