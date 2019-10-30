'Bulut ağı' 2020 yılında hizmete girecek

Alman hükümeti, dijitalleşmede yeni bir proje hazırladı.

Hükümet, Alibaba, Amazon gibi Çin ve ABD merkezli tedarikçilere bağımlılığı azaltmak amacıyla Avrupa için bulut ağı kurulma çalışmalarını hızlandırdı.

2020 YILINDA HİZMETE GİRECEK

Bulut ağının 2020’de hizmete alınması planlanıyor. Almanya Enerji ve Ekonomi Bakanlığının çalışmasına göre, “Gaia X” adı verilen projenin gelecek yılın ilkbaharında fonlanması planlanıyor.

Gaia X’in 2020 yılının sonunda faaliyete başlaması ve ilk kullanıcılara hizmet vermesi hedefleniyor. Almanya ve Fransa başta olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleri, uzun zamandır geleceğin önemli teknolojilerinin Avrupa’da Amerikan ve Çinli tedarikçilerin hakimiyetinde olmasından dolayı “veri bağımsızlığı” endişesi taşıyordu.

YÜKSEK YATIRIMLAR DİKKAT ÇEKİYOR

İnternet üzerinden depolama, yazılım ve bilgi işlem hizmeti sağlayan gelişen bulut ağında Amazon, IBM, Google, ve Microsoft gibi ABD şirketlerinin Avrupa'da yüksek pazar payına sahip olması ve Alibaba gibi Çinli şirketlerin ise son dönemde yüksek yatırımları dikkati çekiyor.

Bugün, Almanya'nın Dortmund şehrinde düzenlenen Dijital Strateji Zirvesi’nde “Gaia X” projesinin sunumu yapılırken projenin amacının Avrupa için kapasitesi, rekabet gücü yüksek, güvenli ve güven verici bir veri altyapısı ortaya çıkarmak olarak açıklanıyor.