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Burak Deniz hayvan sevgisi

Geçen günlerde dudağını köpek ısıran Burak Deniz'den esprili bir paylaşım geldi

Haber Merkezi | 02.04.2019 - 06:50..
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Oyuncu Burak Deniz, meslektaşı Alperen Duymaz'ın köpeğinin saldırısına uğramış, hastanelik olmuştu.

"OYUN OYNUYORDUK"

Dudağına dikiş atılan Burak Deniz hastaneden ağrılar içinde çıkarken şunları söylemişti, “Oyun oynarken bir anda saldırdı. Isırık attı, ufak bir yara açtı. Onu kapattık.”

Burak Deniz hayvan sevgisi

HAYVAN SEVGİSİ

Burak Deniz at çiftliğine gitti. Oyuncu bir atı severken fotoğraf çekildi. Sosyal medyada bu fotoğrafı, “Isırma yavrum… Çünkü; "İnsan ruhunun bir parçası hayvan sevgisini tadana kadar uyanmaz.” Notuyla paylaştı.

Burak Deniz hayvan sevgisi

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