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Burak Hakkı çiftliğe yerleşti

Ünlü oyuncu Burak Hakkı ve ailesi koronavirüsten kaçıp, çiftliğe kapandı.

Haber Merkezi | 23.03.2020 - 08:43..
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Koronavirüs salgınının ülkemize gelmesinin ardından İstanbul'da kalmak istemeyen Burak Hakkı, annesi ve oğlunu da alıp Gelibolu’nun Güneyli Köyü’nde bulunan çiftliğine yerleşti.

Burak Hakkı çiftliğe yerleşti

Hakkı, salgını ciddiye almayanları eleştirdi:

“Millet işin esprisinde. İtalya’nın durumu malum, bizde İtalya’nın yüzde 10’u kadar bile hastane yok. 1 ay sonrasını düşünemiyorum.

"OĞLUM VE ANNEMLEYİM"

Ben bu süreyi oğlum ve annemle çiftlikte geçiriyorum. Tohum ekiyorum, bahçe işleriyle, tarımla uğraşıyorum. Kitap okuyorum, televizyon izliyorum ve gündemi takip edip doğru bilgilenmeye çalışıyorum.

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