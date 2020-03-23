Burak Hakkı çiftliğe yerleşti

Koronavirüs salgınının ülkemize gelmesinin ardından İstanbul'da kalmak istemeyen Burak Hakkı, annesi ve oğlunu da alıp Gelibolu’nun Güneyli Köyü’nde bulunan çiftliğine yerleşti.

Hakkı, salgını ciddiye almayanları eleştirdi:

“Millet işin esprisinde. İtalya’nın durumu malum, bizde İtalya’nın yüzde 10’u kadar bile hastane yok. 1 ay sonrasını düşünemiyorum.

"OĞLUM VE ANNEMLEYİM"

Ben bu süreyi oğlum ve annemle çiftlikte geçiriyorum. Tohum ekiyorum, bahçe işleriyle, tarımla uğraşıyorum. Kitap okuyorum, televizyon izliyorum ve gündemi takip edip doğru bilgilenmeye çalışıyorum.”