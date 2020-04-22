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Burak Özçivit, Fahriye ve kardeşi arasında kaldı

Fahriye Evcen, geçtiğimiz hafta görümcesi Burçun Özçivit'i Instagram'dan silmiş ve ipleri tamamen koparmıştı

Haber Merkezi |
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Burak Özçivit, Fahriye ve kardeşi arasında kaldı

Fahriye Evcen’le Burak Özçivit’in arası şu sıralar bozuk. Evcen, geçtiğimiz günlerde eşinin kardeşi Burçun Özçivit’le tartıştı. Evde şu sıralar görümce krizi yaşanıyor.

BİR DAHA KARAN'I GÖREMEYECEK

Tartışma sonrası görümcesiyle arasındaki ipleri koparan ünlü oyuncu, onu sosyal medya hesaplarından da sildi. Hatta oğlu Karan’ı da bundan böyle görümcesine göstermeme kararı aldı.

Çiftin aileleri, olayı öğrenince tarafları barıştırmak için harekete geçti. Ancak görümcesini hayatından tamamen çıkaran Fahriye Evcen, barışmaya yanaşmadı. Burçun Özçivit bu yüzden yeğeni Karan’ın 1’inci yaş gününü de kutlayamadı. Yakışıklı oyuncu ise eşi ve kardeşi arasında çaresiz kaldı.

BURAK DA GÖRÜŞMESİN İSTİYOR

İddiaya göre Fahriye Evcen, Burak Özçivit’in de kardeşiyle görüşmesini istemiyor.

Burak Özçivit, Fahriye ve kardeşi arasında kaldı

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