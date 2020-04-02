Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'e karantinada sürpriz

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmıyor.

170 BİN TL'YE SAAT

Eşinin gönlünü karantina günlerinde bile hoş tutan Burak Özçivit, bir sürpriz yaptı ve değeri yaklaşık 170 bin TL olan Rolex Datejust Gold model saati eşi Fahriye Evcen'e hediye etti. Evcen, saat karşısında çok mutlu oldu.

SENEYE ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAK

Evcen, salgın nedeniyle evinden çıkmayarak eşi ve çocuğuyla ilgileniyor. Doğal ürünlerle yemek hazırlayan oyuncunun, önümüzdeki seneden itibaren gelen teklifleri değerlendireceği de konuşuluyor.