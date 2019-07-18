Burcu Binici'den Ebru Şahin açıklaması

Oyuncu Burcu Binici, önceki gün ressam Ebru Ceylan'la Cihangir'de görüntülendi.

"MEMLKETİM RİZE"

Burcu Binici, yeni projesi olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi: ''Dinlenmek istiyorum, onun için yaz aylarını tatile ayırdım. Önce memleketim Rize'ye, sonra Alaçatı'ya gittim.''

"EBRU HAK ETTİĞİ YERDE"

Oyuncu, bir dönem yakın arkadaşı olan Ebru Şahin'le arasının açıldığı yönündeki iddialara da yanıt verdi: ''Kendisi yaşıtım değil. Benden yedi-sekiz yaş küçük. Benim yakın arkadaşlarım başka. Ama şu an hak ettiği bir yerde, gayet yetenekli bir kız.''