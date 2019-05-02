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Burcu Biricik: Işık hızıyla patlarım

Kendini anlatan ünlü oyuncu Burcu Biricik, artık çok değiştiğini söyledi.

Haber Merkezi | 02.05.2019 - 07:20..
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Şimdilerde Kuzgun dizisindeki Dila rolüyle izleyicinin gönlünde taht kuran Burcu Biricik, Elele dergisinin mayıs sayısına röportaj verdi.

Güzel oyuncunun röportajlarının satır başları şu şekilde:

"ARTIK SAKİNİM"

"10 yıl önce tez canlı, heyecanlı ve paniktim. Şimdi sakinim. Ama hala yüksek enerjiliyim. Normalde fazla kurmam, her şeye takılmam. Bu aralar melankolik dönemdeyim. Kendimi ve hayatı sorguluyorum.

"ÇABUK SİNİRLENMEM"

Sürekli yerli yersiz kahkaha atarım. Çabuk sinirlenmem ancak bazen ışık hızıyla patlar, beş dakika sonra her şeyi unuturum.”

Burcu Biricik: Işık hızıyla patlarım


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