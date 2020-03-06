taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0763
Euro
6.8488
Altın
1676.77
Borsa
110039.84
Gram Altın
327.633
Bitcoin
55389.05

Burcu Biricik: Zor bir hayat yaşıyoruz

Bir dergiye röportaj veren Burcu Biricik, mutlu olmak için neler yaptığını anlattı.

Haber Merkezi | 06.03.2020 - 11:15..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Ünlü oyuncu Burcu Biricik, bir derginin yeni sayısı için objektif karşısına geçti.

Biricik, olumsuz olaylardan negatif yönde etkilenmemek için kendine yarattığı korunaklı dünyayı anlattı: “Kendime ‘Kendinle gurur duy, yapabildiklerin için şükret, değiştiremeyeceğin şeyler için kendini suçlama’ diyorum.”

Burcu Biricik: Zor bir hayat yaşıyoruz

İşte Burcu Biricik'in açıklamalarından ara başlıklar...

"KENDİNLE GURUR DUY"

"Gerçekten zor bir hayat yaşıyoruz. Şehit haberleriyle içimiz yanarken, bir yandan da kadın ölümleri, hayvan işkence haberlerini okuyoruz. Acaba koronavirüs Türkiye’ye de gelecek mi diye korkuyoruz. Yaşadığımız sıkıntıların beraberinde getirdiği negatif enerjiyle tahammülsüz, suçlayıcı, yargılayan insanlara dönüşüyoruz. O yüzden kendimi hep iyiye koşullamaya çalışıyorum. Kendime ‘Kendinle gurur duy, yapabildiklerin için şükret, değiştiremeyeceğin şeyler için kendini suçlama’ diyorum. Şartlarımız bu kadar zorken ve düşmeye elverişliyken, kendimizi güçlü ve dik tutabilirsek, sevmeyi bilirsek çok daha tahammüllü, hoşgörülü insanlar olabiliriz diye düşünüyorum.”

"ÖZEL HAYATIMDA YENİLİKÇİ DEĞİLİM"

Burcu Biricik, “Yeniliklere açık biri misiniz?” sorusunu da şöyle yanıtladı: “İş hayatında yeniliklere açık biriyim ama özel hayatta pek değilim. Kendi güvenli alanımı sabit tutmayı seviyorum. Ne olacağını bilme hissi beni daha iyi hissettiriyor.”

Burcu Biricik: Zor bir hayat yaşıyoruz

İlginizi Çekebilir
Eser Yenenler'in koranavirüs korkusu
Koronavirüsten korkan Eser Yenenler, eşi Berfu Yenenler rahatsızlanınca onu hemen hastaneye götürdü.
Eda Taşpınar çekirgenin tadını anlattı
Çekirge yiyen Eda Taşpınar, tadını çok beğendiğini söyledi.
Berkay kolunu kırdı
Halı sahada maç yaparken kol kırılan Berkay, "Futboldan vazgeçmem" dedi.
Aleyna Tilki: Anneler babalar profesyonel değil
Son şarkısında beklenen ilgili göremediği söylenen Aleyna Tilki, kız kardeşiyle gezmelerde...
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump: Bırakalım Suriye ile Türkiye savaşsın
Trump: Bırakalım Suriye ile Türkiye savaşsın
286
İdlib'deki ateşkes devreye girdi
İdlib'deki ateşkes devreye girdi
455
İranlı doktorlar halaydan vazgeçemedi
İranlı doktorlar halaydan vazgeçemedi
173
Engin Özkoç'un milletvekilliği düşebilir
Engin Özkoç'un milletvekilliği düşebilir
374
Afganistan'da silahlı saldırı
Afganistan'da silahlı saldırı
51
Özel Harekatçılar Edirne'ye gitti
Özel Harekatçılar Edirne'ye gitti
117
ABD Suriye Temsilcisi Jeffrey, VIP'ten geçmeyince üzeri arandı
ABD Suriye Temsilcisi Jeffrey, VIP'ten geçmeyince üzeri arandı
68
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir