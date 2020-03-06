Burcu Biricik: Zor bir hayat yaşıyoruz

Ünlü oyuncu Burcu Biricik, bir derginin yeni sayısı için objektif karşısına geçti.

Biricik, olumsuz olaylardan negatif yönde etkilenmemek için kendine yarattığı korunaklı dünyayı anlattı: “Kendime ‘Kendinle gurur duy, yapabildiklerin için şükret, değiştiremeyeceğin şeyler için kendini suçlama’ diyorum.”





İşte Burcu Biricik'in açıklamalarından ara başlıklar...

"KENDİNLE GURUR DUY"

"Gerçekten zor bir hayat yaşıyoruz. Şehit haberleriyle içimiz yanarken, bir yandan da kadın ölümleri, hayvan işkence haberlerini okuyoruz. Acaba koronavirüs Türkiye’ye de gelecek mi diye korkuyoruz. Yaşadığımız sıkıntıların beraberinde getirdiği negatif enerjiyle tahammülsüz, suçlayıcı, yargılayan insanlara dönüşüyoruz. O yüzden kendimi hep iyiye koşullamaya çalışıyorum. Kendime ‘Kendinle gurur duy, yapabildiklerin için şükret, değiştiremeyeceğin şeyler için kendini suçlama’ diyorum. Şartlarımız bu kadar zorken ve düşmeye elverişliyken, kendimizi güçlü ve dik tutabilirsek, sevmeyi bilirsek çok daha tahammüllü, hoşgörülü insanlar olabiliriz diye düşünüyorum.”

"ÖZEL HAYATIMDA YENİLİKÇİ DEĞİLİM"

Burcu Biricik, “Yeniliklere açık biri misiniz?” sorusunu da şöyle yanıtladı: “İş hayatında yeniliklere açık biriyim ama özel hayatta pek değilim. Kendi güvenli alanımı sabit tutmayı seviyorum. Ne olacağını bilme hissi beni daha iyi hissettiriyor.”