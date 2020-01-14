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Burcu Esmersoy 2019'u özetledi

Geçtiğimiz yıl eşinden boşanan Burcu Esmersoy, 2019'un kendisi için iyi geçmediğini söyledi.

Haber Merkezi | 14.01.2020 - 06:57..
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Sunucu Burcu Esmersoy, YouTube kanalında takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Esmersoy, '2019 bir tat olsaydı, senin için nasıl bir tat olurdu?' sorusuna verdiği cevapla şaşırttı.

"İYİ BİR TAT DEĞİL"

Burcu Esmersoy "İyi bir tat değil. Sevmediğim ne var diye düşünüyorum... Kumlu bir elma gibi! Bilmem anlatabildim mi? Ya da kumlu bir domates... Sevdiğiniz, yemekten çok hoşlandığınız bir şeyin kumlu olduğunu düşünün." dedi.

Ünlü sunucu eylül ayında 2018 yılında nikah masasına oturduğu Berk Suyabatmaz'dan boşanmıştı.

Burcu Esmersoy 2019'u özetledi

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