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Burcu Esmersoy: Eski sevgiliden yeni olmaz

Allan Hakko ile aşk yaşayan Burcu Esmersoy, eski sevgililerini üzecek bir açıklamada bulundu.

Haber Merkezi |
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Burcu Esmersoy: Eski sevgiliden yeni olmaz

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, karantina günlerinde neler yaptığını anlattı.

Her şeyiyle özel hazırlattığı lüks dairesinde zaman geçiren Esmersoy, “Evde yemek yapıyorum, kitap okuyorum ve dizi izliyorum” dedi.

"İŞİMLE İLGİLİ O YÜZDEN İZLİYORUM"

Son dönemde izlediği dizileri takipçilerine tanıtan ünlü sunucu, son zamanlarda “Back with The Ex” (Eski Sevgiliye Dönme) adlı realty show’u izlediğini söyledi ve ekledi “Ben ‘ex’ten next olmaz’ (Eski sevgiliden yeni olmaz) diyenlerdenim. Bir televizyon programcısı olarak, diğer ülkelerde ne yapılmış merak ettiğimden bu programı izliyorum.”

Burcu Esmersoy: Eski sevgiliden yeni olmaz

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