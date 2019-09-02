Burcu Esmersoy fotoğrafları silemedi

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, New York Başkonsolosluğu’nda geçen yıl nikâh masasına oturduğu Berk Suyabatmaz’la bugün boşanıyor.

ANLAŞMALI BİTECEK

15 Ağustos’ta İstanbul Aile Mahkemesi’nde anlaşmalı olarak açılan boşanma davasının dilekçesinde, tarafların fikren ve ruhen anlaşamadığı, bu nedenle evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı ifade edildi. Boşanma konusunda her iki tarafın da anlaştığının belirtildiği dilekçede, çiftin protokol gereği herhangi bir tazminat ve nafaka talebinde bulunmayacağı anlatıldı.

DÜĞÜN FOTOĞRAFLARINI SİLMEDİ

Ayrılık kararına rağmen Esmersoy'ın sosyal medya hesabındaki düğün fotoğraflarlarını silmemesi dikkat çekti.