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Burcu Esmersoy: Kocamla flört dönemindeki gibiyiz

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, eşi Berk Suyabatmaz'ı öve öve bitiremedi.

Haber Merkezi | 13.06.2019 - 10:09..
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Burcu Esmersoy, Hello Dergisi’ne verdiği röportajda 15 Mayıs 2018’de, New York’ta nikah masasına oturduğu Berk Suyabatmaz ile olan evlilğiyle ilgili konuştu.

Burcu Esmersoy: Kocamla flört dönemindeki gibiyiz

İşte Esmersoy'un açıklamalarından ara başlıklar...

"EVLİLİK ÇOK GÜZEL"

-“Evlilik güzel gidiyor. Flört dönemindeki gibiyiz. Henüz çocuk da olmadığı için bir şey anlamış sayılmayız.”

-“Çok erken yaşta aile hayatını kaybetmiş biri olarak sıcak bir yuva en çok hasretini çektiğim konuydu. Geçmişte bu özlemin yanlış yer ve zamanlarda baskın olması yüzünden zarar gördüm. Şu an içinde bulunduğum evlilik benim için çok kıymetli.”

"KOCAM ÇOK FARKLI BİR YERDE"

-Bence dünyanın en güzel ve en içten gülen adamı benim kocam. Ben olmama, kendim gibi olmama izin verdiği için de çok farklı bir yerde.”

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