taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.982
Euro
6.5825
Altın
1553.87
Borsa
122320.77
Gram Altın
298.898
Bitcoin
57085.7

Burcu Esmersoy'dan eleştirilere cevap

Boşandığı eşi Berk Suyabatmaz ile yeni sevgilisi Berrak Tüzünataç’ın fotoğrafını beğenen Burcu Esmersoy’dan açıklama geldi.

Haber Merkezi | 06.02.2020 - 07:39..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Sunucu Burcu Esmersoy ile iş insanı Berk Suyabatmaz 2018 yılında New York Türk Başkonsolosluğu’nda nikah masasına oturmuştu. Çift, 1 yıl evli kalmış ve tek celsede boşanmıştı.

BURCU GİTTİ BERRAK GELDİ

Burcu Esmersoy’dan boşandıktan sonra gönlünü oyuncu Berrak Tüzünataç’a kaptıran Berk Suyabatmaz sevilisiyle Fransa’ya kış tatiline gitti.

Burcu Esmersoy'dan eleştirilere cevap

Aşklarını sosyal medyadan ilan eden ikili romantik pozlarını takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğrafı beğenenler arasında Burcu Esmersoy da vardı.

Sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmayan bu beğeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

"GÜZEL BİR ÇİFT OLMUŞLAR"

Eleştiriler karşısında sessizliğini bozan Esmersoy, yaptığı açıklamada, ‘Ben takip ettiğim herkesi beğeniyorum. Onları da takip ediyorum. Güzel de bir çift olmuşlar, böyle bir fotoğrafı görüp de beğenmeden devam etmek olmazdı. Bana yakışanı yaptığımı düşünüyorum açıkçası.’ şeklinde konuştu.

Burcu Esmersoy'dan eleştirilere cevap

İlginizi Çekebilir
Acun Ilıcalı'nın acı günü
Huzurevi Derneği Başkanı ve Acun Ilıcalı'nın amcası Gürbüz Ilıcalı'nın eşi Olcay Ilıcalı, kaldırıldığı hastanede vefat etti.
Mesut Özil kesenin ağzını açtı
Arsenal’in yıldız futbolcusu Mesut Özil, Londra’daki bıçaklı saldırı sonrası güvenlik önlemlerini arttırdı.
Merve Özbey, gıdısını eleştirenlere cevap verdi
Merve Özbey, takipçisinin "Otur o gıdığına ağla" yorumuna sert tepki gösterdi.
Gamze Özçelik'ten ev açıklaması
Gamze Özçelik, evini satıp Afrika'da su kuyusu açtırdığı iddialarını yanıtladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
PKK, YPG/PYD yöneticileri Avrupa Parlamentosunda yer aldı
PKK, YPG/PYD yöneticileri Avrupa Parlamentosunda yer aldı
205
İstanbul Havalimanı'nda kaza sonrası yoğunluk yaşandı
İstanbul Havalimanı'nda kaza sonrası yoğunluk yaşandı
44
Trump, Senato'daki azil soruşturmasında aklandı
Trump, Senato'daki azil soruşturmasında aklandı
87
Kar topu oynayan çocukları yakan madde bulundu
Kar topu oynayan çocukları yakan madde bulundu
31
Pakistan'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajları
Pakistan'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajları
9
ABD'li ünlü oyuncu Kirk Douglas hayatını kaybetti
ABD'li ünlü oyuncu Kirk Douglas hayatını kaybetti
10
Erdoğan: Acımızın katlandığı bu dönemi de atlatacağız
Erdoğan: Acımızın katlandığı bu dönemi de atlatacağız
25
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir