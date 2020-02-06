Burcu Esmersoy'dan eleştirilere cevap

Sunucu Burcu Esmersoy ile iş insanı Berk Suyabatmaz 2018 yılında New York Türk Başkonsolosluğu’nda nikah masasına oturmuştu. Çift, 1 yıl evli kalmış ve tek celsede boşanmıştı.

BURCU GİTTİ BERRAK GELDİ

Burcu Esmersoy’dan boşandıktan sonra gönlünü oyuncu Berrak Tüzünataç’a kaptıran Berk Suyabatmaz sevilisiyle Fransa’ya kış tatiline gitti.

Aşklarını sosyal medyadan ilan eden ikili romantik pozlarını takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğrafı beğenenler arasında Burcu Esmersoy da vardı.

Sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmayan bu beğeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

"GÜZEL BİR ÇİFT OLMUŞLAR"

Eleştiriler karşısında sessizliğini bozan Esmersoy, yaptığı açıklamada, ‘Ben takip ettiğim herkesi beğeniyorum. Onları da takip ediyorum. Güzel de bir çift olmuşlar, böyle bir fotoğrafı görüp de beğenmeden devam etmek olmazdı. Bana yakışanı yaptığımı düşünüyorum açıkçası.’ şeklinde konuştu.